Апрельский календарь: японская ваза «слева десятая»

2 апреля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей им. Б.М.Шатилова

В рамках проекта, посвященного году Японии в России, Томский областной краеведческий музей выпустил настенный календарь с подлинникам из своей Восточной коллекции.

В ее японской части есть буддийские и синтоистские культовые скульптуры, фарфор, мебель, панно и картины, монеты и старинный доспех самурая. В рамках проекта в 2018 году многие из этих артефактов можно будет увидеть на тематической экспозиции в музее.

В очередном выпуске рассказываем о японской вазе, которой посвящена апрельская страница календаря.

Фаянсовая ваза, высотой 80 сантиметров, была изготовлена в префектуре Кагосима фирмой Сацума – одной из самых известных фирм японской керамики. На дне имеется иероглифическая надпись – «слева десятая». Это значит, что существовал целый набор подобных ваз, а также, что ваза могла быть сделана в 1920-1930 годы.

На одной стороне вазы изображена сцена с японским императором (вероятного всего, первым императором Японии – Дзимму) среди копейщиков и лучников, на другой же – сцена с изгнанным аристократом. Также на горлышке вазы имеется цветок – стилизованный герб Сацума.

Такие яркие декоративные вазы обычно делались не для продажи на внутреннем рынке, а для европейского потребителя. Можно даже сказать, что эти стиль и форма являются чуждыми для японской культуры, хоть и наделенными «японским духом». В интерьере ваза скорее всего устанавливалась на тумбу.

Томский музей приобрел эту вазу в 1971 году у администратора томского Универмага – И.П.Давыдова.

Тэги/темы: