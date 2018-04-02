«Газпромнефть-Восток» определил победителей грантового конкурса «Родные города»

2 апреля 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В «Газпромнефть-Востоке» определили победителей грантового конкурса, который предприятие проводит уже пятый год в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В этом году было подано 93 заявки от организаций и инициативных групп граждан Томской области и Тарского района Омской области.

Как и в предыдущие годы все заявки оценивала специальная комиссия, куда вошли представители предприятия, СМИ, вузов, а также городской власти. Важными критериями отбора были устойчивость проекта, актуальность для территории, оригинальность, вовлечение в проект партнеров.

В число лучших по решению комиссии вошел 21 проект, на реализацию которых в 2018 году компания выделит около 4 миллионов рублей.

«Улучшение качества жизни в районах присутствия предприятия – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Грантовый конкурс является эффективным инструментом определения действительно актуальных вопросов, которые требуют решения. Жители городов и сел не только выявляют зоны внимания, но и предлагают свои идеи, привлекая к их реализации местную общественность», - прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

В этом году вновь самым популярным направлением среди заявок стало «Новые горизонты»: 26 заявок из 62 (Томская область). В детском саду №85 г. Томска у дошкольников появится возможность через работу с метеостанцией получить больше новых знаний о природе и экологии. Ближе к природе смогут стать и школьники Парабельского района, которые примут участие в инициативе межпоселенческой библиотеки «Эко-навигатор».

На новый этап в рамках программы «Родные города» выйдет уже ставший известным горожанам проект «Капля добра». Специально подготовленные волонтеры «Десанта добра» расскажут ученикам начальной школы о важности неравнодушного отношения к окружающему миру, о своей возможности быть полезным, быть добровольцем.

«В этом году три проекта из Парабельского района стали победителями грантового конкурса «Газпромнефть-Востока». Для нас это отличная возможность повысить уровень дополнительного образования у школьников не только в районном центре, но и в других отдаленных поселениях. Радует, что наши жители проявляют такую высокую заинтересованность, а предприятие поддерживает их идеи» - отметил глава Администрации Парабедьского района Александр Карлов.

«Родные города» – комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.

Тэги/темы: