В Томской области ликвидировали канал незаконной легализации иностранцев

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2018 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники УФСБ совместно с прокуратурой региона пресекли деятельность коммерческой организации, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан.

Как сообщают в региональном УФСБ, преступная группа брала деньги за фиктивную регистрацию иностранцев по адресам, где те не планировали проживать. Также злоумышленники готовили фиктивные трудовые договора, позволявшие иностранцам пребывать на территории РФ по завершении срока регистрации вплоть до окончания срока действия такого договора. Кроме того, иностранцы получали части бланков уведомлений о постановке на миграционный учет с оттиском поддельных печатей УФМС России по Томской области, что создавало видимость их законного пребывания на территории страны.

При обысках у преступной группы обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, документы, использовавшиеся для легализации мигрантов на территории РФ, средства изготовления поддельных документов, база данных лиц, пользовавшихся незаконными услугами подозреваемых.

В результате было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации). Теперь злоумышленникам грозит до семи лет колонии. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, а также документируются все факты противоправной деятельности преступной группы.

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