Суд прекратил банкротство аэропорта Стрежевой из-за отсутствия средств на финансирование процедуры

2 апреля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области прекратил банкротство ООО «Аэропорт Стрежевой» из-за отсутствия средств на финансирование этой процедуры, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

Основным кредитором аэропорта выступал Россельхозбанк. По данным суда, долг перед ним составлял 101,3 млн рублей. При этом активы должника состоят из основных средств балансовой стоимостью 411 тыс. рублей, запасов балансовой стоимостью 742 тыс. рублей, дебиторской задолженности ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» (находится в стадии конкурсного производства) в размере 38,456 млн рублей (стоимостью 6,3 тыс. рублей).

Кроме того, прогнозирумые минимальные судебные расходы по делу по состоянию на 30 января составляют 356 тыс. рублей.

«После признания должника банкротом возникнет необходимость увольнения 129 работников, что породит обязательства перед кредиторами второй очереди в виде соответствующих компенсационных выплат», — говорится в материалах суда.

Представитель должника, как отмечается в материалах, подчеркнула, что ввиду особой социальной значимости аэропорта его признание банкротом будет иметь негативные последствия, в то время как требования Россельхозбанка останутся непогашенными.

Представитель Россельхозбанка предлагал оплатить процедуру ведения конкурсного производства, однако суд в удовлетворении такого ходатайства отказал, поскольку для этого было необходимо отложить судебное заседание, что вновь привело бы к дополнительным расходам.

«Из пояснений представителя Россельхозбанка, данных в судебном заседании, следует, что финансирование процедуры банкротства ООО „Аэропорт Стрежевой“ на дату заседания не согласовано руководством банка. Доказательств, свидетельствующих о готовности банка осуществлять такое финансирование, в материалы дела не представлено», — говорится в определении суда.

Комментарий банка о дальнейших действиях для взыскания долга агентству «Интерфакс-Сибирь» получить не удалось.

Как сообщалось, Арбитражный суд Томской области ввел наблюдение в ООО «Аэропорт Стрежевой» по иску Россельхозбанка в октябре 2017 года.

Аэропорт Стрежевой наряду с другими активами бывшей авиакомпании «Томск Авиа» в настоящее время арестован решением ФССП. Приставы, тем самым, пытались взыскать задолженность с «Томск Авиа» в размере более 300 млн рублей, из которых 122 млн рублей — долги по налогам, 26 млн рублей — долги по зарплате, оставшаяся сумма — долги в рамках 410 исполнительных производств. В «Томск Авиа» в марте 2016 года введена процедура конкурсного производства.

Аэропорт Стрежевой, тем временем, продолжает работу. По данным онлайн-табло, регулярные рейсы в него из Томска осуществляет авиакомпания «Турухан».

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