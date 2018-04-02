Для томичей с челюстно-лицевыми дефектами проведут бесплатные консультации

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2018 // Фото: Pixabay.com

Этим летом в Томске в 18-й раз пройдет Всероссийская акция помощи детям и взрослым с пороками развития, деформациями и дефектами челюстно-лицевой области и конечностей «Улыбнись-2018».

Как сообщают организаторы, с 1 по 5 июня в Томске высококлассные специалисты из разных регионов страны и зарубежья проведут бесплатные консультации и осмотры детей и взрослых. В 2018 году в миссии «Улыбнись» примут участие челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Андрей Валерьевич Останин (г. Владимир), кистевой хирург, пластический хирург, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Владимир Иванович Заварухин (г.Санкт-Петербург) и детский травматолог-ортопед, профессор Риоко Уесато (Ryoko Uesato) (г.Хиросаки, Япония).

Специалисты окажут высокотехнологичную помощь пациентам из России. Консультации и скрининг пациентов начнутся 1 июня в 9.00 на базе центра клинических исследований «Неббиоло» (пер.Островского, 23). Запись на осмотр по телефону 20-30-20.

Оставить свою заявку можно на сайте. Узнать дополнительную информацию и записаться на предварительный осмотр можно по телефону 8(3822) 940-540.

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