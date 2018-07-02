18+
18+

Завтра в Томске часть домов по ул.Беринга и ул.Лазо останутся без воды

Томские новости, ЖКХ, ЖКХ отключение воды без воды выключат воду Завтра в Томске часть домов по ул.Беринга и ул.Лазо останутся без воды

Завтра, 3 июля, в Томске ожидается отключение холодной воды по двум улицам, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 00.00 до 14.30 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: