Завтра в Томске часть домов по ул.Беринга и ул.Лазо останутся без воды

2 июля 2018 / Томский Обзор

Завтра, 3 июля, в Томске ожидается отключение холодной воды по двум улицам, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 00.00 до 14.30 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул.Беринга 13/2,13/3;

ул.С.Лазо 18,18б, 20,20а, 20б, 20в, 24,24а, 24/1,24/2,26,26/3,28,28/1,28/2,30,30а, 32,32 стр.1.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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