ГАЗель и иномарка столкнулись под Томском, двое погибли (ФОТО)

2 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев/ТО ПСС

Вчера вечером, 1 июля, на трассе под Томском столкнулись Toyota Fielder и ГАЗель, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).

После 17.00 на место происшествия, в район села Чернышевки, отправилась дежурная смена спасателей. После столкновения автомобили загорелись.

«Водителя ГАЗели увезли медики. Двоих погибших в «филдере» с помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов деблокировали спасатели», — рассказал Иван Темерев.

Фото: Иван Темерев/ТО ПСС

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