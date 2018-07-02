«Победа» осенью откроет рейсы в Томск

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Авиакомпания «Победа» в конце октября планирует открыть регулярные рейсы в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя перевозчика.

«Полеты начнутся 28 октября и будут выполняться ежедневно», — сообщил представитель перевозчика.

Продажа билетов на новое направление начнется в июле.

«Победа» — низкобюджетная авиакомпания группы «Аэрофлот». Образована в сентябре 2014 года. Рейсы компании выполняются на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

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