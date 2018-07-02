Томичи стали одними из лучших на мировом финале RoboCup

2 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Победитель российского этапа RoboCup — команда факультета вычислительных систем ТУСУРа — в товарищеских матчах лиги CoSpace в Монреале (Канада) обыграла команды Японии, Саудовской Аравии и Мексики, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Команда ТУСУРа стала единственным представителем Томской области на соревнованиях в Канаде. Томская команда выиграла три матча из пяти, уступив только сборным Сингапура и Тайваня.

По условиям соревнований нужно разработать программу-стратегию на языке C++ для прохождения роботом предложенной карты. Задачи робота включают в себя свободную навигацию на карте, преодоление препятствий, выбор оптимального маршрута, сбор объектов и доставку их в зону выгрузки. Победителем становится команда, чей робот смог набрать большее число очков за отведенное время. Программа должна успешно решать задачу как в виртуальном пространстве, так и для реального робота.

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