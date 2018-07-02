В новую «IT-провинцию» попал директор томского кластера «Информационные технологии и электроника»
2 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: IT-Провинция
На канале «IT-провинция» вышел новый выпуск. На этот раз Дмитрий Корнев встретился с исполнительным директором ассоциации участников «Информационные технологии и электроника Томской области» Игорем Соколовским.
Гость рассказал об истории кластера, проектах и свершениях, а так же о бесценном опыте выстраивания взаимоотношений ИТ-компаний между собой.
Напомним, над проектом «IT-провинция» работает томский блогер Дмитрий Корнев. Выпуски посвящены томскому IT и происходящим в нем процессам.
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