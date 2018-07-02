В Томске госпитализировали трех человек с перегревом

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Во второй половине июня в Томске помогли девятерым жителям, пострадавшим от перегрева на солнце.

Как сообщает сообщает пресс-служба обладминистрации, госпитализация потребовалась троим из них.

В связи с установившейся в Томске и области погодой томичам рекомендуют внимательнее следить за своим здоровьем в жару.

«До прибытия «скорой» пострадавшего нужно перенести в тень или на свежий воздух, в помещении открыть окна и двери. В первую очередь необходимо охладить организм и дать попить прохладной чистой воды. Если человек ощущает слабость и тошноту, то оптимальное положение для него — лежа на спине с приподнятыми ногами. К голове (ко лбу или к затылку) следует приложить холодные компрессы. Одежду, которая может стеснять дыхание, нужно снять или расстегнуть», — подчеркнул Николай Родионов.

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