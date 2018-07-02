Томское пространство «Высоко» выставили на экспресс-продажу

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2018 // Фото: Vk.com/visokolife

Лофт-пространство «Высоко», расположенное в многоэтажном доме по ул.А.Беленца, 9/1 выставлено на экспресс-продажу. На поиски нового владельца отводится две недели.

«Да, да, мы совершенно официально и осознанно во всеуслышание заявили о закрытии пространство «Высоко», но если честно не ожидали такой шквал звонков и просьб остаться, столько трогательных признаний в любви и благодарностей, до глубины души! Честно, не рассматривали вариант продажи и передачи кому-либо, уж сильно много эмоций сил и энергии туда вложено, но после ваших сообщений задумались о передаче бизнеса в «хорошие руки», — сообщают в группе пространства «ВКонтакте».

«Высоко» ищет нового владельца, который «мечтал о бизнесе со смыслом, наполненным любовью, творчеством, креативом, возможностью воплощать интересные идеи и на этом еще и зарабатывать».

Желающие могут связаться с администрацией пространства в группе «ВКонтакте», в директ @visoko.life или по телефону +79095451587. Отсчет двух недель на поиски нового владельца «Высоко» начался 29 июня.

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