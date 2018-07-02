Вместо «Праздника кузнеца» томичей ждет фестиваль исторической реконструкции

2 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томской области

В конце июля, 21 числа, томичей приглашают на фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле», который придет на смену традиционному «Празднику кузнеца», сообщает пресс-служба обладминистрации

Теперь в Семилужках можно будет не только наблюдать за работой мастеров-кузнецов, но и увидеть показательные бои и взять в руки средневековое оружие. Останется и все самое лучшее от «Праздника кузнеца»: конкурс мастеров кузнечного дела, выступления фольклорных коллективов, творческие площадки и мастер-классы.

«Праздник кузнеца» перерос рамки ремесленного конкурса, — говорит заместитель главы Томского района по социальной политике Валентин Железчиков. — В Семилужках люди с удовольствием посещают казачий острог, дорожный павильон цесаревича, большой интерес вызывают экспозиции исторических клубов. Мы подумали, что в Томской области не хватает фестиваля исторической реконструкции, а Семилужки — самое подходящее место для него».

Начало фестиваля в 10.00 в селе Семилужки.

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