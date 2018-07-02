Еще один лесной пожар ликвидировали в Томской области за выходные

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В минувшие выходные бойцы Томской базы авиалесохраны ликвидировали возгорание в Верхнекетском лесничестве на площади 32,5 га. Причиной пожара стали грозы.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, действующих лесных пожаров в регионе нет, в лесах по условиям погоды установился средний класс пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 36 лесных пожаров (21 — в Томском, по 5 — в Парабельском и Шегарском, 3 — в Верхнекетском и по 1 — в Кожевниковском и Первомайском районах) на общей площади 451,12 га, в том числе лесной 449 га. Средняя площадь одного пожара составила 12,5 га. В авиационной зоне применения сил и средств тушились 4 из 36 возгораний, включая последний очаг в Верхнекетском лесничестве.

Причина большинства лесных пожаров (29 из 36) — неосторожное обращение с огнем местного населения, в четырех случаях возгорания произошли из-за неконтролируемых сельхозпалов, в двух — от гроз, один пожар — из-за нарушений эксплуатации линии электропередачи.

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