Томский суд назначил реальные сроки чиновникам за хищение денег на покупку жилья для детей-сирот

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2018 // Фото: Владимир Дударев

Советский районный суд Томска признал двух чиновников администрации Асиновского городского поселения и их подельника виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на покупку квартир для детей-сирот, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

С сентября 2014 года по июнь 2015 года первый замглавы поселения и начальник отдела управления имуществом и землями находили дешевые квартиры, покупали и оформляли их на своего подельника.

«Затем чиновники через аукционы купили у подельника шесть квартир по завышенной цене — 739,5 тыс. рублей. Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 1,6 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Подсудимым инкриминировали ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе с использованием служебного положения), свою вину они отрицали.

Суд приговорил одного к 5,5 года колонии общего режима, еще двоих — к 5 годам колонии.

Помимо обвинительного приговора суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с подсудимых солидарно всей суммы нанесенного ущерба.

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