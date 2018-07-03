Томские ученые ищут способы управлять иммунитетом с помощью описторхов

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Ученые Томского консорциума по описторхозу выяснили, что заражение паразитами влияет на иммунные функции организма, и ищут способы использовать это свойство для управления течением астмы, сахарного диабета и некоторых других болезней, сообщает Региональный иновационный портал.

«Паразит умеет вмешиваться в иммунитет хозяина, и его стратегии можно использовать, чтобы управлять иммунными функциями при различных болезнях. Мы изучаем взаимодействие описторхов и зараженного организма, чтобы, в частности, разработать новые инструменты управления иммунитетом и метаболизмом человека, «подглядывая», как это делает описторх», — рассказал доцент кафедры биохимии и молекулярной биологии Сибирского государственного медицинского университета Владимир Иванов.

Экспериментальные исследования биохимики проводят на золотистых хомячках, изучая продукты метаболизма паразитов и хозяина. Первыми в мире томские ученые открыли, что описторхи производят пигмент гемоизин. Так как гельминт живет в печени, гемоизин накапливается в желчных протоках, постепенно закупоривает их и остается в организме.

«Из исследований малярии известно, что гемоизин играет ключевую роль в изменении иммунных функций организма хозяина, — говорит научный сотрудник ЦНИЛ Сибирского государственного медицинского университета Ирина Салтыкова. — Мы предполагаем, что этот пигмент позволит корректировать иммунные нарушения, характерные для аллергических болезней, и уже доказали, что при описторхозе улучшается течение астмы».

Сейчас Томский консорциум по описторхозу продолжает пилотный проект изучения изменений метаболизма под влиянием паразитов. В частности, ученые обнаружили, что у самцов и самок хомяков процессы происходят по-разному. В дальнейшем образцы биологических жидкостей планируется направлять в Голландию для исследования методами ЯМР-спектроскопии.

«Описторх влияет на многие метаболические пути организма хозяина, особенно жировой обмен, — продолжает Ирина Салтыкова. — Обладая знаниями, как это происходит, можно управлять метаболическими процессами при разных болезнях — например, при сахарном диабете и ожирении. Это фундаментальная работа, результаты которой помогут в разработке препаратов под конкретные молекулярные мишени, а также новых методов диагностики».

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