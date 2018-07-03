Главврачом Томского онкодиспансера стала Софья Мазеина

Губернатор Сергей Жвачкин назначил на должность главного врача Томского онкологического диспансера Софью Мазеину, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Софья Валерьевна в 2006 году окончила Сибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В этом же году получила второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии (в здравоохранении)». Прошла подготовку в интернатуре при Сибирском государственном медицинском университете по специальности «терапия».

В практическом здравоохранении более десяти лет. Начинала в 3-й городской больнице Томска, затем была врачом-терапевтом в 4-й томской поликлинике, в 2011 году стала главврачом медсанчасти города Кедрового, с 2014 года — главный врач в Шегарской районной больнице.

Замужем, воспитывает двух дочерей.

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