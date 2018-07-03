В Томском районе ликвидировали свалку

Сегодня в селе Тимирязевское сотрудники администрации Кировского района Томска, члены студенческих отрядов и волонтеры из числа жителей села очистили от мусора участок леса, сообщает пресс-служба мэрии.

Свалка представляет собой несколько рассредоточенных по лесополосе мест складирования бытового и строительного мусора общим объемом порядка 250 куб.метров.

«С просьбой помочь в ликвидации этой свалки в администрацию района обратились жители села Тимирязевское», – прокомментировала глава администрации Кировского района Валентина Денисович.

Всего в уборке приняли участие около 30 человек – помимо студентов бойцов городского студенческого отряда «Радио ВООМ», это жители, сотрудники администрации района и рабочие подрядной организации «Дорремстрой» с двумя единицами спецтехники.

Добавим, с начала 2018 года в Кировском районе уже ликвидированы свалки общим объемом порядка тысячи кубических метров: на левом берегу Томи (2-й Заречный участок), в пос. Нижний склад (ул. Сплавная), в д. Эушта (ул. Фрунзе), на подъездной дороге к СНТ «Кедр», по Московскому тракту, 109Б и по ул. Киевская, 82-84. Кроме того, несколько более мелких мест складирования мусора выявили и очистили в ходе субботников весеннего месячника благоустройства.

Всего на 2018 год в районах Томска запланирован вывоз порядка 30 крупных свалок. Один из крупнейших объектов – это свалка бытового мусора, образовавшаяся вдоль дороги, ведущей в с. Родионово. Ее объем составляет более 1500 куб.м. На сегодня подрядчик администрации Советского района уже выполнил большую часть работ по вывозу мусора на городской полигон, завершить работы по уборке территории планируется до конца недели.

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