Томские дороги отремонтированы более чем на 30% — мэрия

3 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Ремонт томских дорог выполнен более чем на 30%. Сегодня «Томская строительная компания» выполнила работу на 32%, «Кузбассдорстрой» - на 18% и «Спецавтохозяйство» - на 40%, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, накануне подрядные организации фрезеровали асфальт на участках ул. Елизаровых и пр. Мира. Верхний слой асфальт укладывали по ул. Вершинина, Федора Лыткина, 19-ой Гвардейской Дивизии и Осенняя.

Напомним, администрация города в 2018 года заключила три муниципальных контракта на ремонт дорог в благоустроительный сезон 2018 года. Качество выполнения работ и применяемых материалов контролируют сотрудники ДДДиБ, Центра технического надзора и ООО «Строительная лаборатория».

Накануне ремонтные бригады устраняли дефекты проезжей части на участках ул. Энтузиастов и Усова с помощью автокомпрессора.

С помощью асфальтобетонного скола ремонтировали дороги в пос. Просторный. Всего за прошедшие сутки крошка была уложена на 1200 кв. м.

Также в понедельник подрядная организация продолжила наносить дорожную разметку на томских магистралях. Работы вчера выполняли по Иркутскому тракту и ул. Красноармейская. Продольная разметка в понедельник была нанесена на 2200 м, поперечная - на 500 м.

Завершить ремонтную кампанию на дорогах подрядчики обязаны до 1 сентября.

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