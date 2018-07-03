Томские школьники поработают в IT-компаниях

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2018 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

В рамках проекта IT-старт школьников трудоустроят в ведущие IT-компании Томска: SibEDGE, Enbisys, Space-O Technologies, сообщается на сайте департамента труда и занятости населения.

Перед трудоустройством подростки посетят компании. Школьники увидят, как устроены офисы, как проходит рабочий день программистов и других сотрудников IT-фирм, чем занимаются в компаниях, какие реализуют проекты. Десятиклассников ждет живое общение с сотрудниками. «Погружения» в IT-компании пройдут в течение июля - первое «погружение» запланировано на неделе с 9 по 13 июля в компанию Enbisys.

- Посмотреть на рабочий процесс изнутри, узнать, как функционируют компании, и чем занимаются сотрудники – важно для профориентации школьников, - рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области. – Такое «погружение» позволит детям более глубоко понять сферу деятельности, которая им интересна, примерить на себя то, что сотрудники делают ежедневно.

Напомним, в 2018 году служба занятости совместно с IT-компаниями запустили «IT-Старт» - пилотный профориентационный сетевой проект для школьников 8-10 классов. Подростков в рамках проекта ждет взаимодействие с бизнесом – посещение лекций, выполнение практических заданий.

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