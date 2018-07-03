В томском госуниверситете проходит стратегическая сессия «Роль университета в регионе»

3 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В Томском государственном университете проходит стратегическая сессия «Роль университета в регионе: взаимодействие с партнерами» в рамках разработки модели пилотного региона Стратегии научно-технологического развития России (СНТР), сообщает пресс-служба обладминистрации

«Томская область является пилотным регионом СНТР, мы должны на практике показать, как университеты могут стать фактором экономического роста, стартапы — партнерами корпораций, а регион перейти к наукоемкой модели развития. Для этого необходимо найти форматы эффективного взаимодействия науки, инновационного бизнеса, промышленности и власти», — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Стратегическая сессия, организованная администрацией Томской области, Московской школой управления «Сколково» и ТГУ, продлится пять дней. В ней участвуют представители научно-образовательного комплекса, инновационных компаний, крупного бизнеса и органов власти. В ходе сессии будут отработаны и представлены совместные проекты в области цифровизации, умных материалов и в других направлениях.

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