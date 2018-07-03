Музей истории Томска приглашает на «Русалочьи вечера»

В Музее истории Томска 7 и 8 июля пройдут традиционные «Русалочьи вечера», сообщает пресс-служба администрации города.

Гостям предложат сплести венок из полевых трав, погадать на чае, рунах, свече, наперстках и даже пуговицах, попробовать овсяный кисель и копорский чай за самоваром, а сделать также своими руками оберег.

Кроме того, томичи увидят шуточный обряд бракосочетания по славянским традициям.

Начало в 17.00

Стоимость билета – 300 рублей.

Обязательна предварительная запись по телефону: (3822) 65-72-55.

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