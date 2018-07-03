Музей истории Томска приглашает на «Русалочьи вечера»
3 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска
В Музее истории Томска 7 и 8 июля пройдут традиционные «Русалочьи вечера», сообщает пресс-служба администрации города.
Гостям предложат сплести венок из полевых трав, погадать на чае, рунах, свече, наперстках и даже пуговицах, попробовать овсяный кисель и копорский чай за самоваром, а сделать также своими руками оберег.
Кроме того, томичи увидят шуточный обряд бракосочетания по славянским традициям.
Начало в 17.00
Стоимость билета – 300 рублей.
Обязательна предварительная запись по телефону: (3822) 65-72-55.
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