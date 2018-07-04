Томичи поблагодарили аптеку №78

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

По итогам областной акции «Спасибо доктору» томская «Аптека №78» получила наибольшее число благодарностей в свой адрес от жителей города и области, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным организаторов, Центра медицинской и фармацевтической информации, всего в акции 2018 года приняли участие около 9 тыс. томичей, которые прислали свои благодарности в адрес медицинских учреждений, врачей, медсестер и аптекарей Томской области.

Среди фармацевтических предприятий больше всего положительных отзывов получила аптека №78, расположенная по пр. Фрунзе, 174. Эта аптека – одна из 20-ти входящих в состав муниципального предприятия «Томскфармация». На сегодня коллектив УМП это более 140 человек: в том числе, провизоров и фармацевтов высшей и первой категории, работающих в 16 аптеках и 4 аптечных пунктах.

По итогам 2017 года УМП «Томскфармация» также стало обладателем звания «Аптека года» региональной премии «Фармпрестиж». «Провизором года» стала специалист муниципального предприятия Мария Вертилецкая.

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