Томич сдал ЕГЭ по трем предметам на 100 баллов

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Выпускник лицея при ТПУ набрал 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам: русскому языку, информатике и физике, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Физика — один из последних экзаменов в основной период сдачи ЕГЭ. Экзамен прошел 20 июня, в нем приняли участие 1114 человек. 110 участников получили по итогам ЕГЭ более 80 баллов, трое набрали максимальные 100 баллов.

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих 31 задание. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36.

Тэги/темы: