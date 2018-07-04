Томск очистили от упавших веток

4 июля 2018 / Томский Обзор

В Томске устранили последствия шквалистого ветра, следствием которого оказались упавшие и надломленные деревья, сообщает пресс-служба мэрии.

Бригады САХ оперативно приступили к распиловке и вывозу упавших деревьев. Специалисты убирали остатки деревьев в районе ул. Северный городок, на участках ул. Никитина и Белинского. На полигон было доставлено более 20 куб. м древесных остатков.

Сегодня дворники и подрядные организации районных администраций собирают упавшие небольшие ветки.

Всего от томичей поступило 879 обращений, из которых 15 касались упавших и надломленных деревьев и крупных веток.

Сегодня при сохранении возможности возникновения порывов ветра до 18 м/с в усиленном режиме дежурят аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций, специалисты районных администраций.

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