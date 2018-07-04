В июне в томских роддомах родилось рекордное число двойняшек
4 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Июнь стал месяцем двойняшек в томских роддомах, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Как сообщила главный педиатр Томской области Светлана Рубейкина, всего за прошедший месяц в томских родильных домах на свет появилось 973 ребенка.
«Среди них 14 двоен — больше, чем в июне 2017 года (12) и в каждом месяце 2018-го, — отметила Светлана Рубейкина. — Таким образом, этот июнь стал самым урожайным на двойняшек».
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