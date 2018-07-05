На главном пляже Томска отметят праздник Ивана Купалы

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 7 июля, на пляже Семейкиного острова отметят праздник Ивана Купалы, сообщает администрация Томска.

В программе мероприятия: выступление водолазов и профессиональных спасателей, игры для всей семьи, конкурсы и подарки, а также обливания из водных пистолетов. Гости праздника могут прийти со своим средствами для обливания. Участие в мероприятии бесплатное. Самых активных ждут призы.

Кроме того, на пляже в этот день с 14.00 до 15.00 бесплатное занятие по йоге с профессиональным инструктором, с 15.00 до 16.00 открытый танцевальный мастер-класс от трайбл-студии «NOMADANCE». Весь день проходит акция «Книговорот по-томски» в рамках проекта «Библиотека на песке», а также работают аттракционы, волейбольная площадка, теннис и бадминтон, организована продажа горячего питания и мороженого.

В случае дождя мероприятие переносится на 8 июля в аналогичное время. Уточнить о проведении мероприятия можно по телефону 8-900-922-86-00.

Начало в 17.00

Тэги/темы: