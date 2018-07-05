На главном пляже Томска отметят праздник Ивана Купалы
В субботу, 7 июля, на пляже Семейкиного острова отметят праздник Ивана Купалы, сообщает администрация Томска.
В программе мероприятия: выступление водолазов и профессиональных спасателей, игры для всей семьи, конкурсы и подарки, а также обливания из водных пистолетов. Гости праздника могут прийти со своим средствами для обливания. Участие в мероприятии бесплатное. Самых активных ждут призы.
Кроме того, на пляже в этот день с 14.00 до 15.00 бесплатное занятие по йоге с профессиональным инструктором, с 15.00 до 16.00 открытый танцевальный мастер-класс от трайбл-студии «NOMADANCE». Весь день проходит акция «Книговорот по-томски» в рамках проекта «Библиотека на песке», а также работают аттракционы, волейбольная площадка, теннис и бадминтон, организована продажа горячего питания и мороженого.
В случае дождя мероприятие переносится на 8 июля в аналогичное время. Уточнить о проведении мероприятия можно по телефону 8-900-922-86-00.
Начало в 17.00