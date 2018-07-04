Томский бренд возглавил десятку российских франшиз в рейтинге Forbes

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Томская сеть мороженого «33 пингвина» вошла в топ-30 самых выгодных франшиз России 2018 года по версии журнала Forbes и заняла первое место по количеству франчайзинговых точек во всём списке, сообщается на сайте издания.

Специалисты Forbes консультировались с Российской ассоциацией франчайзинга, представителями ресторанной и nonfood-индустрии, а также со сферой медицинских услуг. Они проанализировали несколько сотен российских компаний, продающих франшизу. Лонг-лист из 30 компаний основан на данных порталов по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes.

В рейтинге оценивались четыре показателя: инвестиции, франчайзинговые точки, у которых срок существования должен быть не менее трёх лет (запуск с 2015 года), годовая выручка и годовая прибыль. На основе этого составлялась итоговая оценка. Добавим, что все тридцать компаний поделили по десять на один из трёх инвестиционных блоков: от 5 до 25 миллионов рублей, от 1 до 5 миллиона и до 1 миллиона — в него вошла компания «33 пингвина» как одна из восьми попавших в общий рейтинг франшиз категории общественного питания.

Несмотря на то, что инвестиций (11 место в общем рейтинге) и франчайзинговых точек (1 место) у компании больше, чем у любой другой из девяти (1 миллион рублей и 1 481 точка, у остальных ниже), по годовой выручке и прибыли «33 пингвина» проигрывают, находясь на четвёртом и шестом местах с суммами 1,6 миллионов по прибыли и 5,6 миллионов по выручке. Уступают «33 пингвина» в основном магазинам товаров для офиса и школы «GrossHaus», футбольным клубам «Чемпионика» и новосибирскому оператору экспресс-доставки «СДЭКу».

«33 пингвина» впервые открылось в 2004 году в Томске как кафе-мороженое. Вначале торговые сети брали его неохотно, поскольку мороженое было премиальное и дорогое. Поэтому компания решила открыть собственное кафе, а спустя два года запустила франшизу. Сейчас кафе под брендом «33 пингвина» есть в России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси. С 2017 года даже в Китае (Шанхай). А франшиза подразумевает шесть форматов: от поставок мороженого (более 70 видов) в магазины до полноценного кафе, сообщает Forbes в истории успеха 10 крупнейших франчайзинговых сетей из рейтинга франшиз — 2018, где «33 пингвина» также занимают первое место.

Добавим, что компания пять раз становилась обладателем Национальной премии Golden Brand в разных номинациях, в том числе был признан «Франчайзером года» в категории «Общественное питание» в 2017 году, сообщается на сайте «33 пингвина».

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