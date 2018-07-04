Томичей отвезут на праздник жимолости в Бакчаре

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Туроператоры 14 июля организуют тур на праздник жимолости в Бакчар, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

IV областной фестиваль-конкурс «Садам Бакчара — цвести!» начнется в 12.00 на площади у районного Дома культуры в селе Бакчар. Фестиваль объединит тематические конкурсы среди команд муниципалитетов Томской области.

В «Творческом конкурсе» участники продемонстрируют вокальные, хореографические, эстрадные, театральные композиции, блеснут талантами в поэзии и прозе. Конкурс «Ягодная мода» определит самую оригинальную коллекцию одежды, самостоятельно изготовленную участниками. На конкурсе «Лакомка» отметят самые вкусные пироги из сибирских ягод.

На «Ягодных гонках» в питомнике опорного пункта северного садоводства конкурсанты за 30 минут постараются собрать наибольшее количество ягод. Работы декоративно-прикладного творчества, посвященные ягодной теме, принимаются на конкурс мастеров «Ягодный сувенир». На выставке-ярмарке гости смогут приобрести сувениры, дары природы, продукцию местных производителей.

Также на фестивале «Садам Бакчара — цвести!» пройдет концерт с участием творческих коллективов из Томска и районов области.

Выезд из Томска 14 июля в 7.30, отъезд из Бакчара — в 17.30.

Записаться необходимо заранее по тел. 8-913-829-3411.

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