Жители нашли тела молодого человека и мальчика, утонувших в Томской области
4 июля 2018 / Томский Обзор
В Томской области жители нашли тела утонувших на прошлой неделе мальчика и молодого человека, сообщает источник в оперативных службах.
Накануне поздно вечером обнаружено тело мужчины 1995 года рождения, утонувшего 1 июля в районе Лагерного сада.
Позже, сегодня, 4 июля, около 15.00 найдено тело 8-летнего мальчика, утонувшего 29 июня в Колпашево.
Все ссылки на источник в оперативных службах города.
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