Жители нашли тела молодого человека и мальчика, утонувших в Томской области

4 июля 2018 / Томский Обзор

В Томской области жители нашли тела утонувших на прошлой неделе мальчика и молодого человека, сообщает источник в оперативных службах.

Накануне поздно вечером обнаружено тело мужчины 1995 года рождения, утонувшего 1 июля в районе Лагерного сада.

Позже, сегодня, 4 июля, около 15.00 найдено тело 8-летнего мальчика, утонувшего 29 июня в Колпашево.

Все ссылки на источник в оперативных службах города.

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