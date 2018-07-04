Томичка стала семикратной чемпионкой России по академической гребле

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2018 // Фото: re.tusur.ru

Мастер спорта России и действующий член национальной сборной команды по академической гребле томичка Ольга Халалеева в седьмой раз стала чемпионкой России в классе парных четверок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Чемпионат России проходил в Москве на гребном канале «Крылатское», в соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 19 регионов. Вместе с томской спортсменкой титул завоевали Василиса Степанова (Санкт-Петербург), Елена Захватова (Астрахань) и Юлия Волгина из Санкт-Петербурга, выступающая за Томскую область. Результат экипажа — 06:55:598. В этом же составе спортсменки в мае стали финалистками первого этапа Кубка мира в Белграде.

С 5 июля экипаж начнет готовиться к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет в Глазго (Шотландия) 2–5 августа. От выступления на этом турнире зависит, пройдут ли спортсменки отбор на чемпионат мира.

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