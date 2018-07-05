У вокзала Томск-II высадят барбарис и шиповник

5 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Подрядчик готовит место для посадки деревьев и кустарников у вокзала Томск-II. Благоустроительные работы здесь приурочены к 120-летию Томского узла железнодорожных путей, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня ремонтные бригады обустраивают пешеходные дорожки, завозят грунт для газонов. Планируется, что в зеленой зоне парка будут высажены саженцы березы, барбариса и одного из видов шиповника – розы морщинистой. Также бригада благоустроителей сегодня красит макет паровоза, который железнодорожники уже переместили с путей у локомотивного депо в центр площади.

На площади по ул.Вокзальная уже покрашены опоры освещения. Начат ремонт фасадов прилегающий зданий и самого железнодорожного вокзала.

По мнению мэра Томска Ивана Кляйна, сквер у вокзала должен стать местом притяжения не только пассажиров поездов и электричек, работников вокзала, гостей нашего города, но и, в первую очередь, жителей расположенных рядом домов.

В 1898 года в Томск прибыл первый сибирский курьерский поезд прямого сообщения Москва-Томск. Именно с этой даты начался отсчет истории Томского железнодорожного узла.

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