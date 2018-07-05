Сотрудники МЧС вывели из леса заблудившегося пожилого томича

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Накануне вечером, 4 июля, сотрудники МЧС вывели из леса заблудившегося 79-летнего грибника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пропаже мужчины также поступило вчера в 18.00. Грибник заблудился в окрестнстях Тимирязево. На поиски были направлены сотрудники Томского сельского пожарно-спасательного гарнизона, полиции, представители администрации Томска. В 21:20 заблудившийся был найден сотрудниками МЧС. Помощь врачей ему не потребовалась.

Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 38 человек и 13 единиц техники.

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