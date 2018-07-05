Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка, утонувшего в Колпашеве

5 июля 2018 / Томский Обзор

Следователи инициировали проверку по факту гибели семилетнего мальчика во время купания в реке Оби в Колпашевском районе, сообщает СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, 29 июня Колпашеве во время купания в реке Оби в районе пристани – месте, запрещенном для купания, трое мальчиков стали тонуть, попав в сильное течение. Очевидцам удалось спасти двоих из них, третий ребенок утонул. Его тело накануне обнаружили его родственники в районе лодочной станции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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