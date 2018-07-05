Мобильный офис «Ростелекома» побывал в отдаленных селах Томской области

5 июля 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал мобильный офис в населенных пунктах Томской области, где нет стационарного абонентского отдела. Жители районных центров Кожевниково и Бакчар смогли подать заявки на подключение услуг, получить информацию о новых продуктах и сервисах компании, не выезжая из села.

В течение трех дней сотрудники компании работали в каждом населенном пункте по три часа в вечернее время. Более 25 сельских семей подключили интернет и телевидение, 70 человек получили консультации об услугах. Особый интерес посетители проявили к интерактивному ТВ «Ростелекома».

Мобильный офис представляет собой специально оборудованный автомобиль с телевизором и ТВ-приставкой, поэтому специалисты демонстрировали возможности телевидения «Ростелекома» на практике. Например, благодаря опции «управление просмотром» пользователь не пропустит любимый сериал или передачу, а видео по запросу превратит домашний телевизор в кинозал для всей семьи.

«Мы стараемся быть ближе к нашим клиентам в самом прямом смысле этого слова. Жители сел с помощью мобильного офиса получают консультации об услугах, оставляют заявки на подключение. «Ростелеком», в свою очередь, получает обратную связь от абонентов, чтобы сделать услуги лучше, а качество обслуживания выше», – отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Специалисты мобильного офиса подробно рассказали сельским жителям об облачных услугах «Ростелекома» «Умный дом: Видеонаблюдение» и «Умный дом: Безопасность». Они помогают пользователям даже в свое отсутствие быть в курсе происходящего дома и на приусадебном участке, а также обеспечивают безопасность жилья с помощью датчиков движения, протечек воды, газа и дыма и др.

Подключить услуги, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение жители Томской области могут также на сайте www.tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000-800.

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