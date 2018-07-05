Томичам расскажут о севастопольской мечте
5 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Leader-id.ru
Сегодня, 5 июля, в коворкинге «Точка кипения» пройдет открытая лекция Сергея Градировского «Севастополь: As Is или Что движет городами?», сообщают организаторы.
Участник и очевидец современной крымской истории, эксперт-практик в сфере урбанистики и демографии Сергей Градировский расскажет о стратегии города, о его идентичности, о большой севастопольской мечте и ее воплощении в реальность.
Начало в 19.00
Вход свободный по предварительной регистрации.
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