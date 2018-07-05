Минтранс проработает вопрос строительства автодороги из Тюмени в Томск на территории Омской области

5 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Строительство автомобильной дороги Тобольск-Тара-Томск сможет стать импульсом для развития северных районов Омской области, считает временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Бурков, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Это вопрос оживления северной территории. Дорога сможет взять на себя большой поток автомобилей, грузовых и пассажирских перевозок из Тюмени в Томскую область», — сказал Александр Бурков журналистам после совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

В свою очередь, Евгений Дитрих сообщил, что участок длиной 430 км, относящийся к Омской области, по сути должен быть построен заново в рамках реконструкции дороги.

«Он стоит 18,5 млрд рублей. Средства серьезные. Но с учетом того, что этот участок сможет существенно снизить перепробег транспортных средств, разгрузить часть других дорог по территории Омской области, мы договорились, что этот проект может быть проработан на принципах государственно-частного партнерства, на принципах концессионного соглашения», — отметил глава Минтранса.

Он подчеркнул, что есть структуры, такие как Внешэкономбанк, Фонд развития, готовые финансировать подобные проекты.

Кроме этого, достигнута договоренность о передаче в федеральную собственность окружной дороги на участке Федоровка-Александровка протяженностью 18,6 км.

«Необходимые документы область подготовит в течение 3-4 месяцев. С учетом возможных перспектив развития аэропорта („Омск-Федоровка“ — прим.ред.) это может быть серьезным подспорьем», — заявил Евгений Дитрих.

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