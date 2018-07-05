Легкомоторная Cessna встанет на защиту томских лесов

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2018 // Фото: Владимир Дударев

В ближайшее время в лесном хозяйстве Томской области впервые начнут использовать легкомоторный самолет Cessna, стоимость летного часа которого существенно ниже, чем у другой авиатехники, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Самолет присоединится к парку, состоящему из вертолета «Робинсон» и двух Ан-2. Контракт Томская база авиационной охраны лесов подписывает в понедельник, 9 июля. По его условиям судну предстоит выполнить 150 летных часов по 11 маршрутам на всей территории Томской области. Местом базирования самолета предварительно определен аэропорт в деревне Головино Томского района.

Вертолет «Робинсон» базируется в деревне Первомайка Колпашевского района и будет мониторить обстановку в лесах региона в течение 80 летных часов. Также вертолет, которому не требуется специально подготовленная посадочная площадка, будет использоваться для нужд трех лесхозов — Первомайского, Томского и Верхнекетского (по 50 летных часов для каждого). С неба планируется выявлять лесонарушения и оценивать древостои на предмет пораженности шелкопрядом и обоснованности назначения там санитарных рубок.

«С земли лесники не везде могут добраться и посмотреть, чтобы адекватно оценить площадь поражения. Добавив авиамониторинг, мы исключаем человеческий фактор, который может сослужить плохую службу при назначении санитарных рубок», — подчеркнул начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич.

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