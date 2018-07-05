Томские турфирмы и Сибирский медуниверситет разработали «медицинский тур» для жителей Китая

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Ассоциация турагентств Томска и Сибирский государственный медицинский университет разработали туристическое направление с предоставлением услуги по экстракорпоральному оплодотворению, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу ассоциации Ольгу Севостьянову.

«С клиникой СибГМУ мы нашли продукт, который будет интересен китайцам. Речь идет об услуге по экстракорпоральному оплодотворению, сейчас у жителей Китая она очень популярна. При этом турист не просто приезжает ради медуслуги, для него подготовлены также экскурсионные программы и другие услуги, чтобы познакомиться с Томском и Томской областью», — сказала Ольга Севостьянова.

При этом она отметила, что организовывать туристические направления для китайцев чрезвычайно сложно.

«Обычно мы составляем экскурсии, чтобы они были максимально информативны, объекты посещения как-то связаны между собой. А китайцы хотят иметь список объектов и сами выбирать, куда они поедут, а куда — нет. Это создает, в том числе и логистические трудности», — пояснила Ольга Севостьянова.

По ее словам, в настоящее время томские туристические компании ищут в Китае партнеров для организации медицинского туризма в Томск.

В свою очередь председатель комитета развития внутреннего и въездного туризма администрации Томской области Ирина Лахтионова сообщила, что в последние годы вырос поток туристов из Китая в Томскую область.

«За пять лет поток вырос примерно на 15%, Томскую область посетили порядка 2,5 тыс. жителей Китая», — уточнила Ирина Лахтионова.

Она подчеркнула, что китайцам интересны в первую очередь экологический и культурный туризм.

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