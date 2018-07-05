Первый «Дом за рубль» в Томске восстановят к сентябрю (ФОТО)

5 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Арендатор старинного деревянного дома на Фрунзе, 32а в Томске планирует закончить восстановительные работы к сентябрю.

«Работы продвигаются хорошо: мы обшили полностью дом, почти полностью его покрасили, поставили стеклопакеты, сейчас уже вешаем наличники. Нам дали тех. условия по свету, а вот по водопроводу и отоплению мы сейчас решаем вопросы. По факту мы уже заканчиваем, большая часть пути уже пройдена», — рассказал Алексей Дубов.

Он также отметил, что предстоит вся внутренняя отделка полностью, и проведение всех строительных коммуникаций (вода, отопление, свет), что, по словам арендатора, составляет основную сложность.

«Сложности возникают постоянно: были технические сложности, потому что объект все-таки деревянного зодчества и материалы приходится подбирать подходящие под облик здания. Предыдущей крупной проблемой была защита проекта, а сейчас самая большая проблема — это проведение коммуникаций. Я думаю, проблема коммуникаций даже более остро стоит, потому что хоть объект и деревянного зодчества, мы должны вводить его как вновь построившийся. В этом основная сложность. Хоть здание и конца 19 века, все коммуникации подводятся так, будто его там не было. Вот, например, строим мы пятиэтажку — мы должны подвести коммуникации к ней, вот здесь тоже самое. Хоть дом и стоял, но как говорится, нагрузку уже распределили на ближайшие объекты», — отметил Алексей Дубов.

При этом интерес к работе со стороны инвестора только усилился.

«Это, можно сказать, как хобби. Это определенно творческий проект, потому что постоянно приходится решать сложные технические задачи, в том числе и по дизайну, по всему вообще полностью. Потому что изначальный проект — это, конечно одно, а когда на практике сталкиваешься — не все сразу получается. Но сам процесс работы очень увлекает, особенно когда ты видишь результат. Душа радуется, когда видишь, как дом превращается из „горелки“ в центре города, в такой вот дом-теремок», — рассказал Алексей Дубов.

Он добавил, что все цветовые и прочие решения были заранее согласованны с администрацией, которая выдала паспорт фасада согласно которому и был разработан проект.

«Но все равно даже цветовосприятие в паспорте фасада одно, а по итогу может получиться другое. Приходится экспериментировать, пробовать, приглашать специалистов, согласовывать с администрацией. По всем вопросам такой долгий процесс. В основном сложности — это все-таки бумажная волокита, но от этого никто не застрахован. Но самое сложное, я думаю, мы уже прошли», — отметил Алексей Дубов.

Напомним, работы ведутся по программе «Дом за рубль», которая предусматривает льготы по аренде для инвесторов, готовых взяться за восстановление старинных деревянных домов.

Фото: Анна Потехина

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