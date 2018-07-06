В ночь на воскресенье в томской фан-зоне покажут матч Россия-Хорватия

6 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

В ночь на 8 июля в томской фан-зоне пройдет трансляция игры 1/4 финала Чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Хорватии. Матч начнется в 1 час ночь по томскому времени.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, департаменту городского хозяйства поручено организовать движение городского пассажирского транспорта на время проведения трансляций и в течение 1 часа после них.

Томские болельщики также смогут увидеть трансляции игр полуфинала и финала матчей ЧМ-2018 на нижней террасе Лагерного сада независимо от участия в них сборной России. Так будет организован публичный показ трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018. Трансляции пройдут в ночь 8 июля, затем 11, 12 и поздно вечером 15 июля

С каждым матчем в фан-зону приходит все больше болельщиков – за ходом матча Россия-Испания в фан-зоне на нижней террасе Лагерного сада наблюдали около 5 тысяч зрителей. И администрация Томска намерена дать горожанам возможность максимально насладиться этим большим футбольным праздником, который вдохновил всю Россию.

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