Томские ученые проверяют гипотезу о появлении хакасских озер из-за извержения древних вулканов

6 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: из архива ГГФ ТГУ

Геологи Томского госуниверситета исследуют пробы горных пород древних вулканов, извержения которых могли привести к появлению известных хакасских озер, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Возраст пород составляет 390-400 млн лет, исследователи определят точный возраст и структуру минералов.

«Есть предположение, что появление известных хакасских озер — Шира, Беле, Тус и многих других — это отголоски экологических катастроф, случившихся сотни миллионов лет назад. Помимо определения возраста геологи исследуют кристаллические решетки минералов, чтобы понять, за счет чего они образовались», — говорится в пресс-релизе.

По словам декана геолого-географического факультета (ГГФ) ТГУ Платона Тишина, которого цитирует пресс-служба, крупные древние вулканы, извергавшиеся сотни и десятки миллионов лет назад, «делали погоду» на планете — масштабные выбросы магмы, парниковых газов и пепла, объем которых порой достигал 1 млн куб.км, приводили к вулканическим зимам.

«В этот период происходило интенсивное выделение серы и углекислоты, а вода в водоемах отличалась большим содержанием фтора и хлора. В результате осадочные породы обогащались сульфатами и галлоидами. Водоемы, которые появляются в местах таких отложений, разъедают вмещающие породы, содержащие минералы, и приобретают соленый вкус», — пояснил П.Тишин.

Кроме того, в рамках запланированных исследований геологи проверят гипотезу о том, что магматические процессы, а именно образование крупных изверженных провинций в девонском периоде, привело к появлению месторождений золота в Хакасии.

«Это интересно как с точки зрения фундаментальной науки, так и в практическом плане — в том случае, если очевидная взаимосвязь есть, мы сможем понять, где золота нет, и тем самым существенно сократить территорию поиска», — цитирует пресс-служба доцента ГГФ Олега Гринева.

В свою очередь заведующий лабораторией геохронологии и геодинамики, ученый ТГУ и Карлетонского университета Ричард Эрнст отметил, что крупнейшие международные горные компании весьма заинтересованы в определении пространственно-временных связей формирования руд и других геологических процессов. Они охотно финансируют проекты по определению абсолютного возраста месторождений полезных ископаемых, поскольку такие исследования избавляют золотодобытчиков от неэффективных финансовых вложений.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

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