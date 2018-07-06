Власти Томска намерены ввести электронные проездные в общественном транспорте в 2019-2020 году

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2018 // Фото: Владимир Дударев

Члены межведомственной комиссии по пополнению доходной части бюджета Томска отметили актуальность вопроса определения реального пассажиропотока. В этом могут помочь электронные проездные билеты, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2019-2020 году такой порядок учета планируется ввести сначала в электротранспорте, а затем и в автобусах. На сегодня специалисты администрации Томска изучают опыт других городов по внедрению этой системы. Предполагается, что подобная мера поможет решить вопрос контроля финансовой деятельности предприятий и ИП Томска, работающих в сфере пассажироперевозок.

По информации налоговой инспекции, на сегодня в Томске зарегистрированы 6 индивидуальных предпринимателей и 12 юридических лиц, занимающихся сферой пассажирских перевозок. В 2017 году эта категория налогоплательщиков пополнила бюджет на 28,4 млн рублей в качестве платежей по НДФЛ и внесла порядка 74,5 млн рублей страховых взносов. При этом более 90% этих поступлений пришлась на муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление»: 26 млн рублей НДФЛ и 70 млн рублей страховых взносов.

«Согласно официальным статистическим данным, за прошедший год городским электрическим транспортом перевезено 16,5 млн. пассажиров, а маршрутными автобусами – 43 млн. пассажиров. Маршрутный транспорт перевозит почти в три раза больше пассажиров, чем ТТУ, однако, применяя специальные налоговые режимы – УСН и ЕНВД, частные перевозчики уплачивают в бюджет в разы меньшую сумму налога», - отметила заместитель начальника управления экономического развития Татьяна Жигульская.

По информации ИФНС России по Томску в ходе камеральных проверок налоговой отчетности за 2017-2018 годы и иных мероприятий налогового контроля фактов занижения перевозчиками налоговой базы не установлено.

В 2017 году на особом контроле администрации и ИФНС находились вопросы легализации трудовых отношений и заработных плат в сфере пассажирских перевозок.

Налоговая инспекция рассмотрела каждый случай несоответствия числа используемых перевозчиками транспортных средств штату сотрудников и проанализировала уровень заработной платы водителей и кондукторов.

Перевозчикам пришлось доказывать, что их отдельные работники, получающие заработную плату ниже установленного прожиточного минимума, заняты не полный рабочий день. Превышение количества автобусов над числом работников предприниматели объяснили тем, что часть автобусов арендуется вместе с экипажем у субподрядчиков и соответственно, водители трудоустроены в иных организациях.

Некоторые организации, впрочем, получив приглашение в налоговую инспекцию, приняли решение легализовать отношения с сотрудниками – так, коллектив одного из предприятий увеличился с 9 до 21 сотрудника.

Комиссия рекомендовала ИФНС проверить всю цепочку финансовых отношений между подрядчиками и субподрядчиками с анализом движений по счетам и совместно с администрацией продолжить контроль наличия у перевозчиков трудовых договоров с работниками.

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