У музея истории Томска появились идолы

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2018 // Фото: Vk.com/muzeum_tomsk

Вчера, 5 июля, на территории музея истории Томска (ул.Бакунина, 3) появилось пять деревянных идолов.

Как утверждает сотрудник музея, идолы были взяты из прошедшей выставки кулайской культуры, и сделаны самими работниками музея.

«Идолы символизировали богов в культуре кулайцев, чей народ проживал на территории Томска. Этим летом любой желающий может прийти и повязать идолу ленточку на счастье. Ближе к зиме мы уберём скульптуры обратно в музей», — объясняет заместитель директора музея Софья Назарова.

Она также добавила, что в скором времени рядом со скульптурами появятся таблички, объясняющие значение каждого идола.

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