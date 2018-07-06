У музея истории Томска появились идолы
6 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/muzeum_tomsk
Вчера, 5 июля, на территории музея истории Томска (ул.Бакунина, 3) появилось пять деревянных идолов.
Как утверждает сотрудник музея, идолы были взяты из прошедшей выставки кулайской культуры, и сделаны самими работниками музея.
«Идолы символизировали богов в культуре кулайцев, чей народ проживал на территории Томска. Этим летом любой желающий может прийти и повязать идолу ленточку на счастье. Ближе к зиме мы уберём скульптуры обратно в музей», — объясняет заместитель директора музея Софья Назарова.
Она также добавила, что в скором времени рядом со скульптурами появятся таблички, объясняющие значение каждого идола.
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