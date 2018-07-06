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С понедельника на вторник отключат воду в некоторых домах Советского района Томска

Томские новости, ЖКХ, отключение воды горячая вода С понедельника на вторник отключат воду в некоторых домах Советского района Томска

В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в некоторых дома Советского района Томска 10 июля отключат холодную воду, сообщает пресс-служба Томскводоканала.

С 00.00 до 10.00 воды не будет по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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