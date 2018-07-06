С понедельника на вторник отключат воду в некоторых домах Советского района Томска

6 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в некоторых дома Советского района Томска 10 июля отключат холодную воду, сообщает пресс-служба Томскводоканала.

С 00.00 до 10.00 воды не будет по следующим адресам:

ул.Герцена, 43, 43б, 52, 52а, 54а, 56;

ул.Красноармейская 46,48;

пер.Нечевский 15, 21б стр.1, 21, 21а, 21б, 21в, 21/1, 18, 18а, 20, 20а, 24, 28, 30, 32, 32/1, 34;

ул.Никитина 43, 43/1, 49, 26 стр.1, 56;

ул.Тверская 51, 51/1, 53, 53а, 57, 59, 66, 66а, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 68а, 68б, 70, 70/1;

пр.Фрунзе 55, 57, 59а, 61, 63, 65, 65а, 88, 90, 90/1, 92а, 92г, 94.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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