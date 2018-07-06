Северский лемур Мила предсказала проигрыш сборной России в матче ЧМ против Хорватии (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2018 // Фото: Park-seversk.ru

Самка лемура Мила — питомец северского зоопарка — предсказала исход футбольного матча чемпионата мира 2018 Россия против Хорватии, сообщается на сайте северского зверинца.

Питомцу предложили сделать выбор между двумя мисками с угощением, отмеченными флагами стран - соперниц. Мила отдала предпочтение тарелке с хорватским флагом. Ранее самка лемура напророчила победы сборной России в матче со сборной Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

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