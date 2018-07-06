В понедельник в томских Южных Воротах откроется «Поликлиника шаговой доступности»

6 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С понедельника, 9 июля, в Томске жители микрорайона Южные Ворота поселка Зональная Станция смогут получать медицинские услуги в общей врачебной практике по адресу ул. Королева, 10.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, новое медучреждение находится в шаговой доступности от пациентов, его площадь составила 197 квадратных метров. Покупку здания оплатил областной бюджет (14 млн рублей), мебель и оборудование обошлись в 1,5 миллиона.

«Общая врачебная практика готова принимать и взрослых, и детей. Жителям микрорайона теперь не нужно никуда ездить для сдачи анализов, здесь будет работать процедурный кабинет и дневной стационар. В ближайшее время наряду с терапевтом и педиатром прием по графику начнут узкие специалисты», — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Глава облздрава уточнил, что «поликлиники шаговой доступности» в новых микрорайонах предполагают трудоустройство специалистов по программе «Земский доктор».

«Такие мини-поликлиники позволяют населению своевременно и без проблем получать медицинскую помощь и всегда иметь доступ к медицинским услугам рядом с домом. Это особенно актуально для новых районов, где в первую очередь и реализуется проект».

По словам главного врача Лоскутовской районной больницы (новая ОВП стала ее подразделением) Станислава Грязнова, ожидается, что к медучреждению в Южных Воротах прикрепится 2000 человек. Если желающих будет больше, мощность поликлиники позволяет увеличить время приема пациентов и ввести дополнительные врачебные ставки. До октября 2018 года она получит новый УЗИ-аппарат.

Проект «Поликлиника шаговой доступности» реализуется в Томской области с 2017 года. Первая такая поликлиника открылась в ноябре 2017 года в томском микрорайоне Степановка.

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