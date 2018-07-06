Томичей приглашают на «Сабантуй» и «Праздник рыбы»

6 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В субботу, 7 июля, в 12.00 в околице села Батурино Кожевниковского района отметят национальный праздник окончания весенних полевых работ «Сабантуй». А в воскресенье, 8 июля, в селе Вороново — «Праздник рыбы», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В программе праздника «Сабантуй» в Батурино — национальная борьба корэш, показательные выступления спортсменов-гиревиков, конкурс косарей, соревнования по силовому экстриму, в том числе по метанию пней, толканию телеги и подъему мешков с песком. Самые смелые смогут взобраться на столб и получить за это специальные призы.

Программу дополнят бои мешками, бег в мешках, бег с коромыслом, разбивание глиняного горшка палкой с закрытыми глазами и другие увлекательные игры и забавы.

На праздничной площадке развернется выставка мастеров прикладного творчества Чилинского сельского поселения, а также большая концертная программа с участием артистов областного Центра татарской культуры и творческих коллективов Кожевниковского района.

В воскресенье, 8 июля, в 11.00 на площади у Дома культуры в селе Вороново стартует «Праздник рыбы», на котором местные повара угостят свежей вкусной ухой.

Все желающие смогут поучаствовать в командных конкурсах на рыбную тему, посетить разнообразные творческие площадки.

В фотосалоне «В гостях у рыбака» будет представлена настоящая рыбацкая экипировка — костюм рыбака, приспособления для рыбной ловли и многое другое. Хореографическими и вокальными композициями посетителей праздника порадуют творческие коллективы Кожевниковского района.

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