Офисных красавиц Томска приглашают на кастинг конкурса красоты. Главный приз – 2 млн рублей

9 июля 2018 / Партнерский материал / Фото: предоставлено организаторами

14 июля в Томске состоится кастинг на участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018».

Принять участие в нем могут офисные сотрудницы, которые будут представлять регион в финале в Москве.

Награждение победительниц прошлого года

«Мисс Офис» — это ежегодный международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и Зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. За это время в оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок.

В 2018 году конкурс продолжает искать самых красивых, талантливых, а главное — офисных сотрудниц российских и зарубежных компаний. Чтобы стать участницей кастинга в городе Томск, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 14 июля. Участие в кастинге бесплатное!

Светлана Бобрикова директор конкурса красоты Существуют два способа отбора участниц: кастинги и заочное рассмотрение анкет из малых или отдаленных городов. С каждым годом мы расширяем зону нашего влияния. В этом году мы планируем охватить нашими кастингами не только российские города от Калининграда до Владивостока, но и выехать за пределы РФ — в Минск и Астану. Сами кастинги планируем совершенствовать, приближая их к формату региональных конкурсов красоты «Мисс Офис». Нам важно, чтобы девушки, прошедшие в финал, помимо внешних данных, талантов и деловых качеств, имели опыт публичных выступлений и могли преодолеть страх сцены. Региональные кастинги как раз дают им такую возможность. Мы открываем сезон «Мисс Офис ̶ 2018» с большими планами, интересными идеями и новыми силами. Присоединяйтесь к нам, скучно не будет!

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора) в возрасте от 18 до 30 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Среди бывших участниц конкурса «Мисс Офис» — сотрудницы таких компаний, как «Газпром», «Сбербанк России», Microsoft, Coca-Cola, «Росгосстрах», «Банк ВТБ 24», «БиЛайн», «РЖД», «Оборонэнерго», Audi, «МТС» и многие другие.

В Томске в прошлом году за право выйти в финал боролись Татьяна Скибина, продюсерский центр АRS -Альянс, Алина Муравская, компания «БиоКлимЛэнд». В финале конкурса город Томск представляла Татьяна. А победительницей конкурса стала Анастасия Божкова из Керчи, директор и учредитель модельного и праздничного агентства «Королевский день».

Анастасия Божкова во время конкурса и в короне победительницы

В 2018 году по итогам 30 региональных кастингов будут отобраны 100 красавиц, которых допустят к интернет-голосованию за выход в финал. Лишь 30 финалисток будут приглашены в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом — 2 миллиона рублей и званием «Мисс Офис — 2018».

Помимо главного приза, в финале конкурса разыгрывают сказочные путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.

Генеральный партнер 9-го сезона международного конкурса красоты «Мисс Офис» -марка премиального цейлонского чая Basilur.

Место проведения кастинга в Томске: ресторан «Two Chefs», ул. Набережная реки Ушайки, 16, начало в 17:00.

Отправь заявку прямо сейчас - www.missoffice.ru/anketa.php

Подробности по тел.: +7 495 995-00-43 (Москва)

Учредитель конкурса — компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

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