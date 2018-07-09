Собака и кот помогли приставам отыскать должников в коробке из-под телевизора

9 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В г. Асино дознаватель районного отдела судебных приставов в ходе обнаружил должников в подполе, сидящих в коробке из-под телевизора, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Их помогли обнаружить домашние животные.

В отношении мужчины и женщины, длительное время не исполнявших решение суда по уплате алиментов, сотрудником были возбуждены уголовные дела. Для опроса алиментщиков представители закона совершили выезд выехали по адресу их проживания.

Дверь частного дома приставам никто не открыл. Дознаватель позвонил одному из должников. Трубку поднял мужчина и сказал, что он вместе с сожительницей уехал из города. Однако от слуха сотрудника не укрылся тот факт, что в трубке был слышен лай собаки, беснующейся на привязи около дома. Тогда должностные лица повторно постучали в дверь, которую через несколько минут открыла женщина, представившаяся соседкой неплательщиков. Гражданка начала водить сотрудников службы по комнатам, демонстрируя отсутствие хозяев дома.

На кухне внимание правозащитников привлекла крышка подпола, на которую внимательно смотрел домашний кот. Включив фонарик на телефоне, сотрудники незамедлительно осмотрели подвальное помещение. Среди овощей и солений находилась небольшая коробка из-под телевизора, из которой, ко всеобщему удивлению, торчали макушки должников. Как позже пояснили граждане, они не хотели встречаться с приставами, так как были с похмелья.

Сожителей доставили в отдел судебных приставов для опроса и ознакомления с процессуальными документами. В дальнейшем их ждет судебное разбирательство.

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